Разборка на дороге закончилась столкновением нескольких машин

27 мая 2020 года, в разгар пандемии, некто К.М. ехал по бишкекской улице в состоянии алкогольного опьянения.
Как он сам рассказывал, в тот день планировал отсыпаться, однако срочно вызвали на работу.
На одном из перекрестков на большой скорости проехал на красный сигнал светофора. С ним поравнялся другой автомобиль. Водитель приспустил стекло и, заметив опухшее лицо и красные глаза К.М., сделал ему замечание. К.М. в долгу не остался. Нецензурной бранью и неприличными жестами стал вынуждать обидчика остановиться и разобраться по-мужски. А потом начал гоняться за ним по дороге, подрезая и преграждая путь, создавая аварийные ситуации и мешая другим участникам движения.
Закончилось все тем, что на пересечении улицы Байтика Баатыра и Южной магистрали К.М. на полной скорости врезался сзади в автомобиль потерпевшего И.К. Пассажирка И.К. попала в больницу с переломами, ушибами и кровоподтеками. Кроме того, в результате столкновения пострадали сразу несколько машин. Общий материальный ущерб оценен в более чем полмиллиона сомов.
Это дело Октябрьский районный суд рассмотрел только сейчас, через три года после происшествия. К.М. приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием с исправительной колонии общего режима. Вопрос возмещения материального ущерба будет решаться отдельно, в гражданском порядке.
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