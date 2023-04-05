Минэнерго РК: Мы не исключаем дефицит дизтоплива до 850 тысяч тонн

С дефицитом до 850 тысяч тонн дизтоплива может столкнуться Казахстан в 2023 году, цитирует министра энергетики РК Болата Акчулакова КазТАГ.
"В такой ситуации (в условиях низких цен) казахстанский дизель будет однозначно "утекать" в другие страны в еще больших объемах. Уже в этом году мы можем столкнуться с дефицитом в объеме до 850 тыс. тонн", - сказал Акчулаков на брифинге 3 апреля.
По его словам, если раньше дефицит частично перекрывался за счет наращивания объемов производства, то сейчас казахстанские НПЗ работают на пределе своих возможностей.
"В ближайшие шесть лет до расширения Шымкентского НПЗ существенно увеличить производство дизтоплива физически невозможно", - заявил министр.
Казахстан своим дешевым топливом фактически субсидирует экономики других стран в ущерб собственным национальным интересам, констатировал Акчулаков.
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