За открытия в области биологии учреждена ежегодная премия — 500 тысяч сомов

В экспертную комиссию вошли представители 11 вузов Кыргызстана.

Пятьсот тысяч сомов составит размер академической премии за значительный вклад и открытия в области биологических и аграрных наук. Об этом в ходе студенческой конференции объявил Генрих Балян, учредитель Фонда имени профессора Г.А. Баляна.

87 студентов из 11 вузов республики приняли участие в конференции «Инновационное развитие современной науки: состояние актуальных проблем». В экспертную комиссию вошли представители 11 вузов Кыргызстана.

Участников приветствовали ректор Кыргызского национального аграрного университета имени К.И. Скрябина (КНАУ) — академик НАН КР Р.З. Нургазиев и учредитель Фонда имени профессора Г.А. Баляна — Г.Г. Балян.

Каждый участник конференции получил сертификат. Авторы лучших презентаций награждены дипломами 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й степеней и денежными премиями.

Медицина:

1-е место — Байсбек кызы Асель, КГМА имени И.Ахунбаева;

2-е место — Арууке Кожобекова, КГМА имени И.Ахунбаева;

3-е место — Irshad Saba, МУК;

4-е место — Майрамкул Жансеркеева, КГУ имени И.Арабаева;

5-е место — Мээрим Мелисова, КГМА имени И.Ахунбаева.

Сельское хозяйство:

1-е место — Зейнаб Осоева, КНАУ;

2-е место — Аскар Алыбаев, КНАУ;

3-е место — Бахтияна Арстаналиева, КНАУ;

4-е место — Айым Ибраимова, КНАУ;

5-е место — Сыймык Абдиев, НИУ КЭУ имени М.Рыскулбекова.

Гуманитарное направление:

1-е место — Азиза Абдразакова, КГУ имени И.Арабаева;

2-е место — Айзада Жумадылова, НИУ КЭУ имени М.Рыскулбекова;

3-е место — Мадина Турсунбаева, КНАУ;

4-е место — Таалайбек Өсконбаев, ИГУ имени К.Тыныстанова;

5-е место — Раяна Эргашева, БатГУ.

Техническое направление:

1-е место — Асылбу Кудайбергенова, КГТУ;

2-е место — Алманбет уулу Бекназар, КНАУ;

3-е место — Дастан Омуралиев, КНАУ;

4-е место — Алтынай Исаева, КНАУ;

5-е место— Нурайым Көчөрова, ИГУ имени К.Тыныстанова.



Вторая научно-практическая конференция прошла 4 апреля 2023 года в Кыргызском национальном аграрном университете имени К.И. Скрябина (КНАУ) и была приурочена к 95-летнему юбилею заслуженного деятеля науки КР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Григория Айказовича Баляна и 70-летнему юбилею заслуженного экономиста КР, кандидата технических наук, почетного профессора Генриха Григорьевича Баляна.

Цели мероприятия — популяризация отечественной науки, создание единой научной площадки для обмена мнениями, взаимного сотрудничества, объединение студенческой молодежи в продвижении информационной и медийной грамотности, содействие во внедрении в производство научных открытий и достижений молодежи.

Финансовую поддержку конференции полностью обеспечил Фонд имени профессора Г.А. Баляна.



Ссылка: https://24.kg/biznes_info/262545/