Убийство Дөө Чынгыза. Судья продолжил заседание без адвоката обвиняемого

В Октябрьском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по факту убийства криминального авторитета Чынгыза Джумагулова (Дөө Чынгыза).

На скамье подсудимых 10 человек. В их числе Санжар Сапарбеков, ранее осужденный за убийство экс-руководителя администрации президента Медета Садыркулова, и сотрудники Службы исполнения наказаний. Обвиняемыми по делу также проходят Данияр Шукуров, Эрнис Кубанычбеков, Мухамед Замирбеков, Сыймык Биримкулов и Доорон Асанбек уулу.

В ходе заседания секретарь доложила, что в зале суда отсутствует адвокат одного из обвиняемых Айнура Асанова.

Ее коллега Анатолий Хегай просил отложить разбирательство на другой день. По его словам, УПК не позволяет проводить заседание в отсутствии защитника обвиняемого. Другие адвокаты также просили отложить процесс.

Подсудимые согласились с адвокатами. Однако судья Кубанычбек Касымбеков заявил, что заседание продолжится без адвоката. По его словам, при необходимости в зал суда свидетеля вызовут еще раз.

Чынгыза Джумагулова убили 30 июля прошлого года. По предварительной версии, сокамерник нанес ему множество ножевых ранений и перерезал горло. Ранее его задержали сотрудники ГКНБ по фактам организации преступной группировки и систематического вымогательства денег в особо крупном размере у предпринимателей. В суд уголовное дело по факту убийства передали в январе.



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