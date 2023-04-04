Выборы в ЖК по Ленинскому округу. Кто уже подал заявление в ЦИК? (список обновляется)

Пятым стал Мирлан Адилбекович Камбаров.
На 14:00 сегодняшнего дня, 4 апреля, заявления в Центризбирком подали уже пятеро кандидатов на досрочные выборы в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.
Пятым стал Мирлан Адилбекович Камбаров.
Таким образом, в списке подавших заявление о намерении баллотироваться кандидатом по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26:
№ ФИО кандидата Тип выдвижения Дата подачи заявления
1 Булекбаев Эркин Касымович Самовыдвижение 31 марта 2023 года
2 Кунакунов Максат Касымжанович Самовыдвижение 3 апреля 2023 года
3 Арзыкулов Марат Замирбекович Самовыдвижение 3 апреля 2023 года
4 Нурланбеков Актилек Нурланбекович Самовыдвижение 4 апреля 2023 года
5 Камбаров Мирлан Адилбекович Самовыдвижение 4 апреля 2023 года
Завершится выдвижение кандидатов 27 апреля.
Напомним, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 Жаныбека Абирова Садыр Жапаров подписал указ о назначении даты досрочных выборов на 28 мая 2023 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке этих выборов - кандидаты могут регистрироваться до 27 апреля. О намерении принять участие в выборах уже заявил Равшан Жээнбеков. Также ходят слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры Мирланом Жеенчороевым.
Подробно о ситуации, приведшей к отказу депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Абирова от своего мандата, можно прочитать здесь.
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