Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
×

Внимание

Could not instantiate mail function.
           
Подробности
Общество
Просмотров: 15

Выборы в ЖК по Ленинскому округу. Кто уже подал заявление в ЦИК? (список обновляется)

Пятым стал Мирлан Адилбекович Камбаров.

На 14:00 сегодняшнего дня, 4 апреля, заявления в Центризбирком подали уже пятеро кандидатов на досрочные выборы в депутаты Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК КР.

Пятым стал Мирлан Адилбекович Камбаров.

 Таким образом, в списке подавших заявление о намерении баллотироваться кандидатом по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26:

№    ФИО кандидата    Тип выдвижения    Дата подачи заявления
1    Булекбаев Эркин Касымович    Самовыдвижение    31 марта 2023 года
2    Кунакунов Максат Касымжанович    Самовыдвижение    3 апреля 2023 года
3    Арзыкулов Марат Замирбекович    Самовыдвижение    3 апреля 2023 года
4    Нурланбеков Актилек Нурланбекович    Самовыдвижение    4 апреля 2023 года
5    Камбаров Мирлан Адилбекович    Самовыдвижение    4 апреля 2023 года

Завершится выдвижение кандидатов 27 апреля.

Напомним, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому одномандатному избирательному округу №26 Жаныбека Абирова Садыр Жапаров подписал указ о назначении даты досрочных выборов на 28 мая 2023 года. Центризбирком утвердил календарный план мероприятий по подготовке этих выборов - кандидаты могут регистрироваться до 27 апреля. О намерении принять участие в выборах уже заявил Равшан Жээнбеков. Также ходят слухи о возможном выдвижении своей кандидатуры Мирланом Жеенчороевым.

Подробно о ситуации, приведшей к отказу депутата Жогорку Кенеша Жаныбека Абирова от своего мандата, можно прочитать здесь.

 
URL: https://kaktus.media/478395

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить