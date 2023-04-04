У бишкекчанина в маршрутке украли смартфон. Задержан подозреваемый

Подозреваемого в краже смартфона у пассажира маршрутного такси задержали инспекторы по делам детей УВД Ленинского района.
Об этом сообщает пресс-служба управления.
28 марта 2023 года в УВД Ленинского района столицы обратился М. Э. Он рассказал, что у него вытащили из кармана куртки смартфон Samsung А73 стоимостью 17 300 сомов, когда он ехал в маршрутке в районе пересечения ул. Фучика и пр. Чуй.
Милиционеры завели уголовное дело по ст. 205 ("Кража") УК КР и начали расследование.
В итоге подозреваемого задержали инспекторы по делам детей СОБ УВД Ленинского района. Им оказался Д. Д., 1999 года рождения.
Задержанного водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Устанавливается его причастность к другим похожим кражам. Расследование продолжается.
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