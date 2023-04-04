В Кыргызстане предлагают отметить день создания военных комиссариатов

День 8 апреля является одной из забытых дат в истории Кыргызстана.

Ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Анвар Сартаев предлагает отмечать в Кыргызстане день создания военных комиссариатов, так как считает, что сотрудники военкоматов незаслуженно забыты и обойдены вниманием. По его словам, хоть у них слишком маленькая зарплата, но сама работа кропотливая и ответственная. Поэтому военный правозащитник предложил, этот день отмечать как день Ивана Васильевича Панфилова, ведь он перед войной был военным комиссаром Киргизской ССР.

"День 8 апреля является одной из забытых дат в истории Кыргызстана. В частности, 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров была создана система военных комиссариатов.В соответствии с данным документом, на военные комиссариаты, совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления, были возложены обязанности по решению вопросов в области обороны путем подготовки людских и транспортных ресурсов для призыва и поставки в Вооруженные Силы и другие воинские формирования.

Первым генералом, возглавлявшим военный комиссариат Киргизской СССР, был легендарный полководец Панфилов Иван Васильевич ( Аксакал, Батя - так звали его солдаты), получивший позже (посмертно) звание Героя Советского Союза.

До распада СССР в Кыргызстане были военный комиссариат республики и областные военные комиссариаты. В настоящее время остались только 51 районных и городских военных комиссариатов, где работают около 2000 человек гражданского персонала, которые относятся к гражданскому персоналу Вооруженных Сил, и на них должна распространятся статья 395 Трудового кодекса Кыргызской Республики, обеспечивающая особые условия труда, льготы и преимущества, которые было обязано определить правительство. Однако это до сих пор не исполнено.

К сожалению,у некоторых из двух тысяч человек из числа гражданского персонала военкоматов зарплата оказалась ниже прожиточного минимума, что является нарушением Конституции Кыргызской Республики. Недавно подняли зарплату работникам военно учетных столов айыл окмоту, которые по своим служебным обязанностям отчитываются перед работниками военных комиссариатов и стали получать в двое больше их.

Со стороны руководство МОКР, ГШ ВС КР гражданскому персоналу военных комиссариатов не оказывается внимание и забота, не говоря о их награждении по праздникам, при подведении итогов в период обучения и других знаменательным датам.

Многие из них проработали в военных комиссариатах от 20 и более лет и самостоятельно готовы выполнять любую поставленную задачу в отсутствии военнослужащих. При этом хочу заметить, что со стороны государственных органов в отношении к ним идет дискриминация в сфере труда.

Своей служебной деятельности личный состав военных комиссариатов руководствуется 49 нормативно-правовыми актами в области обороны и из-за низкой зарплаты у них большая текучесть кадров "секретоносителей".

Надеюсь , что государственные органы и их руководителя вспомнят забытую дату 8 апреля и их работников, уделять какое не будь внимание и заботу. От них же зависит оборона способность и безопасность нашего независимого государство", - сказал Сартаев





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