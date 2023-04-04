Избивали "закладчиков" на камеру: МВД арестовало членов наркогруппировки

26 марта 2023 года в социальных сетях опубликовано видео, в котором неизвестные избивают так называемых закладчиков, что вызвало широкий общественный резонанс.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, а рамках уголовного дела Службой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР (СБНОН МВД КР) совместно со Следственной службой УВД Первомайского района города Бишкек проведены следственно-оперативные мероприятия в отношении неизвестных лиц, которые представлялись сотрудниками милиции, увозили закладчиков в безлюдные места, избивали, заставляли просить прощения у интернет-магазина "Принцесса дури" за украденный наркотовар. Происходящее снималось на камеру, в последующем видео отправляли кураторам.

"3 апреля при поддержке бойцов СОБР задержаны А.у. Г. 15.01.2001 г.р., К.Т. 19.07.2000 г.р., К.А. 18.06.2004 г.р. В местах проживания

подозреваемых проведены неотложные следственные действия, обыски, изъяты вещественные доказательства. Установлены личности других участников наркогруппировки, проводятся специальные мероприятия.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по статье 261 УК КР (создание организованной группы или участие в ней), которая предусматривает

лишение свободы на срок от десяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Участие в преступном сообществе наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества.

СБНОН МВД призывает граждан, пострадавших от деятельности группировки обратиться в Службу или в ближайшее к Вам отделение милиции.

Противодействие синтетическим наркотикам приоритетное направление деятельности СБНОН МВД КР. В структуре Службы работает специализированное подразделение, которое круглосуточно осуществляет мониторинг интернет – пространства. В прошлом году из незаконного

оборота было изъято более 230 кг психотропных веществ, ликвидировано порядка 10 нарколабораторий.

Уважаемые кыргызстанцы, гости республики будьте бдительны и ответственны, не принимайте предложения о быстром заработке! Повсеместно

наркогруппировки пользуясь подобными уловками вовлекают молодежь в противозаконную деятельность. Сомнительные заработки могут погубить вас и ваших близких!

Напомним: лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 282 УК КР (незаконное изготовление хранение, перевозку, пересылку наркотических средств в целях сбыта), добровольно сдавшее наркотические средства, активно способствовавшее раскрытию или пресечению наркопреступлений, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за деяние, предусмотренное статьей"- говорится в сообщении ведомства.





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