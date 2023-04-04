ГКНБ КР: Задержан следователь СС УВД Первомайского района г.Бишкек

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.

3 апреля 2023 года Управлением ГКНБ КР по Чуйской области совместно с СВР МВД КР, в ходе осуществления соответствующих оперативно-розыскных мероприятий, направленных на демонтаж коррупционных проявлений в правоохранительных органах, в рамках уголовного дела по ст. 343 ч.1 (Вымогательства взятки) УК КР, при переводе денежных средств в размере 20 тыс. сомов на банковскую карту, задержан следователь Следственной службы УВД Первомайского района г.Бишкек лейтенант милиции Ж.А.Т. за прекращение досудебного производства в отношении гражданина КР.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.