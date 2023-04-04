В Кара-Суу жестоко убили мужчину. Обвиняемый приговорен к пожизненному сроку

Кара-Суйский районный суд вынес решение в отношении З.З., который признан виновным в убийстве.
Об этом сообщается в приговоре Ошского городского суда.
Уточняется, что обвиняемого приговорили к пожизненному лишению свободы.
«Подсудимый вместе со своим подельником на кыргызско-узбекской границе около КПП «Достук» посадили в машину мужчину. Последний находился на переднем сиденье, сзади него был подельник З.З. Пассажира задушили, а затем, чтобы скрыть следы преступления, закопали в поле. Обвиняемый вместе с другом украл $100 тысяч, а также 20 тысяч узбекских сумов», — говорится в приговоре.
Решение первой инстанции подсудимый обжаловал, но Ошский городской суд оставил его в силе.
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