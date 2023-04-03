ГКНБ КР: О пресечении факта незаконного ввоза товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

Бишкек, "Саясат.kg". 30 марта 2023 года на КПП «Чон-Капка-автодорожный» задержана большегрузное автотранспортное средство марки «ДАФ»

Управлением ГКНБ КР по Таласской области и ПС ГКНБ совместно с соответствующей структурой ГНС КР по Таласской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена попытка незаконного ввоза товарно-материальных ценностей на территорию Кыргызской Республики без уплаты обязательных налоговых отчислений.

В частности, 30 марта 2023 года на КПП «Чон-Капка-автодорожный» задержана большегрузное автотранспортное средство марки «ДАФ» с прицепом, с гос. номерами 06KG411ADM и 06KG550PB (прицеп) под управлением гражданина КР М.Э.Х.

В ходе досмотра, внутри автотранспортного средства были установлены товарно-материальные ценности, подлежащие налогообложению, без соответствующих документов на сумму более 7 млн. 500 тыс. сомов.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление соучастников данного противоправного деяния и определения суммы ущерба в виде неуплаты обязательных налоговых отчислений.