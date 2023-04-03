Помощь Баткену. Счетная палата проверит расходование средств со спецсчета

Депутат Султанбай Айжигитов отметил, что в 2022 году на спецсчет поступило около 369 миллионов.



Счетная палата проверит расходование средств со спецсчета, который создан для поддержки населения Баткенской области, пострадавшего в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил председатель ведомства Алмазбек Акматов.

Депутат Султанбай Айжигитов отметил, что в 2022 году на спецсчет поступило около 369 миллионов.

«Мероприятия, которые профинансированы государством в 2022 году, будут проверены в 2023-м. Сейчас начинается аудит Минфина по исполнению бюджета за прошлый год. Сразу после Нового года мы не можем проводить проверку, так как ведомства должны подготовить отчет. Если со стороны депутатов будет постановление об оперативном проведении аудита спецсчета по Баткену, мы готовы. Но у нас запланирована плановая проверка», — сказал Алмазбек Акматов.

Нардеп Камила Талиева отметила, что депутаты должны вынести постановление по проверке спецсчетов, созданных в 2021-м и 2022 году.



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