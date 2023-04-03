ГКНБ КР: В Ошской области выявлены недобросовестные субъекты экономической деятельности

Бишкек, "Саясат.kg". Нна сегодняшний день в бюджет государства возмещено более 26 млн сомов.
Главным управлением ГКНБ Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской области во исполнение поручения Кабинета Министров по усилению контроля за собираемостью налоговых отчислений и увеличению налогооблагаемой базы, выявлены недобросовестные субъекты экономической деятельности, организовавшие схемы по уклонению от уплаты налогов на крупную сумму и занижавшие объемы предоставляемых платных услуг.
По итогам собранных материалов ГУ ГКНБ КР по г.Ош и Ошской области возбудило уголовное дело ст 243 ч. 1 (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организацией) УК КР, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в городе Ош и Кара-Сууском районе Ошской области.
В рамках расследуемого уголовного дела проведены масштабные обыски, где изъяты документы, подтверждающие реальный учет экономической деятельности и назначены налоговые проверки более 30 субъектов предпринимательства, умышленно скрывавших ежедневную выручку.
На основании проведенных проверок, ГНС при Министерстве финансов Кыргызской Республики произведены дополнительные начисления налогов и на сегодняшний день в бюджет государства возмещено более 26 млн сомов.
В рамках расследования уголовного дела продолжается работа по увеличению собираемости налоговых отчислений и налогооблагаемой базы. ГКНБ Кыргызской Республики в рамках компетенции продолжает мероприятия по укреплению контроля за осуществлением фискальной политики и поступлениями в бюджет.
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