Председателем кыргызской диаспоры в России снова стал Кубанычбек Осмонбеков

На собрании Совета кыргызской диаспоры по итогам 2022 года состоялось переизбрание председателя кыргызской диаспоры, которым вновь стал Кубанычбек Осмонбеков.

​ По информации диаспоры, на повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:

1. Выборы председателя;

2. Планирование проектов и мероприятий на 2023 год;

3. Поощрение активистов по результатам работы за 2022 год.

В начале собрания были подведены итоги 2-ух летней работы кыргызской диаспоры под руководством Кубанычбека Осмонбекова.

За год были проведены мероприятия по поддержке соотечественников на территории Российской Федерации, заключены соглашения о сотрудничестве между Советом Кыргызской Диаспоры, администрацией и правительственными организациями Кыргызской Республики и Российской Федерации, участие в международных и российских конференциях, конкурсах и форумах, реализованы инициативы в сфере предпринимательства, молодёжной политики и общественной деятельности.

Почетные гости, активисты, председатели районных и областных диаспоральных структур, молодежное крыло кыргызской диаспоры единогласно избрали Председателем межрегиональной общественной организации "Совет кыргызской диаспоры" на второй срок Осмонбекова Кубанычбека, в связи с его эффективной работой и высокими показателями за предыдущие 2 года, а также за его перспективную программу на будущие 2 года по улучшению структуры и деятельности Совета Кыргызской Диаспоры.

В его программе были рассмотрены вопросы в сфере международной дипломатии и межрегионального сотрудничества, поддержки соотечественников и вовлечение различных структур для результативной деятельности инициатив Кыргызской Диаспоры.

В плановые 2023- 2024 годы Совет Кыргызской Диаспоры будет работать над проектами о сотрудничестве и достижения мира между народами Кыргызстана и России, развитием предпринимательства кыргызстанцев в России, вопросами в сфере консультационной поддержки соотечественников, повышения уровня образования молодежи посредством участия в международных форумах, конкурсах, грантах и других сферах.



URL: https://www.vb.kg/428513