Председателем кыргызской диаспоры в России снова стал Кубанычбек Осмонбеков

На собрании Совета кыргызской диаспоры по итогам 2022 года состоялось переизбрание председателя кыргызской диаспоры, которым вновь стал Кубанычбек Осмонбеков.
По информации диаспоры, на повестке дня были рассмотрены следующие вопросы:
1. Выборы председателя;
2. Планирование проектов и мероприятий на 2023 год;
3. Поощрение активистов по результатам работы за 2022 год.
В начале собрания были подведены итоги 2-ух летней работы кыргызской диаспоры под руководством Кубанычбека Осмонбекова.
За год были проведены мероприятия по поддержке соотечественников на территории Российской Федерации, заключены соглашения о сотрудничестве между Советом Кыргызской Диаспоры, администрацией и правительственными организациями Кыргызской Республики и Российской Федерации, участие в международных и российских конференциях, конкурсах и форумах, реализованы инициативы в сфере предпринимательства, молодёжной политики и общественной деятельности.
Почетные гости, активисты, председатели районных и областных диаспоральных структур, молодежное крыло кыргызской диаспоры единогласно избрали Председателем межрегиональной общественной организации "Совет кыргызской диаспоры" на второй срок Осмонбекова Кубанычбека, в связи с его эффективной работой и высокими показателями за предыдущие 2 года, а также за его перспективную программу на будущие 2 года по улучшению структуры и деятельности Совета Кыргызской Диаспоры.
В его программе были рассмотрены вопросы в сфере международной дипломатии и межрегионального сотрудничества, поддержки соотечественников и вовлечение различных структур для результативной деятельности инициатив Кыргызской Диаспоры.
В плановые 2023- 2024 годы Совет Кыргызской Диаспоры будет работать над проектами о сотрудничестве и достижения мира между народами Кыргызстана и России, развитием предпринимательства кыргызстанцев в России, вопросами в сфере консультационной поддержки соотечественников, повышения уровня образования молодежи посредством участия в международных форумах, конкурсах, грантах и других сферах.
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