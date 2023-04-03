Социал-демократы выдвинут на выборы самую ярую сторонницу Атамбаева

Выборы назначены на 28 мая. 27 апреля завершится регистрация кандидатов.

Жаныбек Абиров, бывший депутат ЖК от Ленинского района Бишкека, сдал мандат после драки у ресторана. Свято место оказалось пустым, но ненадолго. 29 марта президент Садыр Жапаров назначил досрочные выборы в парламент по этому району, поручив Центризбиркому их организовать, а Кабинету министров выделить средства на выборы и оказать всяческое содействие ЦИКу.

Выборы назначены на 28 мая. 27 апреля завершится регистрация кандидатов.

Некоторые претенденты на вакантное кресло уже определились. Публика разношерстная. В основном достаточно известные деятели, уже побывавшие в парламенте и теперь плохо представляющие дальнейшую жизнь без депутатского мандата. Как говорят в народе, кто хоть раз побывал в депутатах – становится настоящим политическим наркоманом. Но предполагается участие и новичков, кто впервые надеется прильнуть к этому живительному источнику. О желании выставить на выборы свою кандидатуру объявляют уже, например, некоторые независимые журналисты.

Первым подал заявление лидер Партии зеленых Эркин Булекбаев. Кроме прочего, он, напомним, засветился в апреле 2019 года как нарушитель запрета на проведение митингов на площади Ала-Тоо. Активистам, протестующим против добычи урана, разрешили сколько угодно митинговать в сквере имени Горького, но Булекбаев до последнего отстаивал свое конституционное право митинговать где угодно и когда угодно.

Экс-депутат парламента от "республиканцев" Мирлан Жеенчороев тоже намерен в мае побороться за депутатский мандат. По некоторым данным, его кандидатуру выдвигают аж четыре партии и поддержат аж три фракции Жогорку Кенеша. О Жеенчороеве два года назад ходили упорные слухи – он якобы полностью финансировал поддержку Омурбека Бабанова, оплачивая и митинги, и информационную кампанию, и лично содержал целую армию интернет-троллей.

Есть сведения, что клан Салымбековых намерен выдвинуть своего кандидата – Нурзат Осмонову. Которая в свое время сильно поскандалила с Ириной Карамушкиной и присоединилась к движению "СДПК без Атамбаева"…

Получится ли на сей раз без Атамбаева? Насколько известно, кандидатом в депутаты ЖК от социал-демократов пойдет ее ярая оппонентка (а по совместительству – столь же ярая адептка Алмазбека Атамбаева) Карамушкина.

Досрочные выборы обещают стать интересными и зрелищными. С одной стороны где-то затаился Омурбек Бабанов. Если в Жогорку Кенеш пройдет его ставленник Жеенчороев – глядишь, и у самого Бабанова, уже подрастерявшего, кажется, политические очки, появится шанс напомнить о себе и о своей "Республике".

С другой стороны – в засаде сидит опальный, но не побежденный Алмазбек Атамбаев. Который совсем недавно, выйдя из тюрьмы и отбывая в Испанию, четко и недвусмысленно объявил о своем грядущем возвращении и твердом намерении продолжать политическую борьбу. И если сейчас в парламент проходит его самая преданная и самая самоотверженная соратница – можно считать, что земля вспахана, полита, удобрена и ждет того самого очередного пришествия мятежного Алмазбека Шаршеновича.

Что нам всем сулят будущие майские выборы? По весне уже явно ничего. Политическая весна в Кыргызстане, можно считать, благополучно завершилась. От результатов этих выборов зависит наша политическая осень. Пойдет ли опять на лобовое столкновение с правоохранителями Эркин Булекбаев (в случае его недовольства итогами голосования)? Пройдет ли в ЖК "СДПК без Атамбаева" - или все-таки с Атамбаевым? Будет победоносное возвращение социал-демократов во главе с их бузотером-лидером (с которым вряд ли смирятся "безатамбаевцы") - или оставшиеся с носом эсдеки поднимут шум с требованием пересчета голосов, а то и разгона ЦИК?

И при том, и при другом раскладе противостояние неизбежно. Какие формы оно примет – вот вопрос.



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