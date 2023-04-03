Доверчивый сосед - подарок для мошенника

Ш.А. обвинили в мошенничестве и возбудили в отношении него уголовное дело.

Житель Токмока Ш.А. занял у своего соседа 30 000 сомов. Было это в конце октября прошлого года. Через месяц, в конце ноября, объявил, что деньги не отдаст, но за эту сумму отремонтирует соседскую машину. Сосед согласился.

Еще через месяц Ш.А. пришел к соседу за пятнадцатью тысячами сомов, которые, по его словам, нужны для покупки запчастей для автомобиля. Сосед деньги дал.

Под самый Новый год, 31 декабря, Ш.А. понадобились еще пять тысяч, которые он опять попросил у соседа. Сосед, по его словам, испугался, что, если не даст денег, Ш.А. вообще не будет ремонтировать его машину. И снова заплатил.

Когда в феврале уже 2023 года сосед пришел к "мастеру" за своим авто – машина оказалась ровно в том же состоянии, как была до "ремонта"…

Ш.А. обвинили в мошенничестве и возбудили в отношении него уголовное дело. На заседании Токмокского городского суда потерпевший, у которого подсудимый выманил в общей сложности 50 000 сомов, отказался от претензий и просил уголовное дело прекратить. Помирился с Ш.А., который, по всей видимости, за время предварительного расследования успел с ним помириться.

Суд ходатайство удовлетворил.

URL: https://www.vb.kg/428519