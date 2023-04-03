ГКНБ КР: В Баткенской области пресечена незаконная деятельность по контрабандному экспорту аммиачной селитры (карбамид)

Бишкек, "Саясат.kg". Проводятся соответствующие мероприятия.

01 апреля 2023 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с контрабандой сотрудниками УГКНБ КР по Баткенской области пресечена незаконная деятельность по контрабандному вывозу аммиачной селитры (карбамид) на территорию Республики Таджикистан.

Так, на объездной автотрассе «Маргун–Жаны–Бак––Арка» Баткенской области, при попытке контрабандной переправки на территорию Республики Таджикистан груза в виде аммиачной селитры (карбамид), общим весом порядка 3.5 т., задержана грузовая автомашина марки «Мерседес Бенц Спринтер», под управлением жителя г.Баткен гражданина КР «Т.Н.И.» 1987 г.р.

Указанный автомобиль с контрабандным грузом водворен на территорию ПОГЗ «Орто – Боз» ВЧ №2022. Данный факт задокументирован.

Проводятся соответствующие мероприятия.