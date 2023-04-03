Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека утилизировать на металлолом все непригодные автобусы

Садыр Жапаров 1 апреля внепланово проинспектировал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

"На территории департамента на протяжении многих лет простаивают столичные автобусы, пришедшие в негодность. Как известно, по поручению главы государства в скором времени для нужд города в общей сложности прибудет дополнительная партия из тысячи новых автобусов. Постепенно решая транспортный вопрос в столице, все микроавтобусы будут выведены за пределы города", - сообщил он.

Известно, что Жапаров поручил столичному муниципалитету в оперативном порядке утилизировать на металлолом все старые непригодные автобусы и расширить территорию, подготовив ее для новых автобусов.

"Здесь же, на территории департамента, поручено ускорить работы по строительству станции технического обслуживания, возведением которой по договоренности займется китайский завод-производитель новых поставляемых автобусов.

На станции техобслуживания в одном месте все новые автобусы будут оперативно проходить через текущий ремонт и поддерживаться их техническое состояние", - добавил Султанбаев.



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