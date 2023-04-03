Садыр Жапаров поручил мэрии Бишкека утилизировать на металлолом все непригодные автобусы

Садыр Жапаров 1 апреля внепланово проинспектировал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.
"На территории департамента на протяжении многих лет простаивают столичные автобусы, пришедшие в негодность. Как известно, по поручению главы государства в скором времени для нужд города в общей сложности прибудет дополнительная партия из тысячи новых автобусов. Постепенно решая транспортный вопрос в столице, все микроавтобусы будут выведены за пределы города", - сообщил он.
Известно, что Жапаров поручил столичному муниципалитету в оперативном порядке утилизировать на металлолом все старые непригодные автобусы и расширить территорию, подготовив ее для новых автобусов.
"Здесь же, на территории департамента, поручено ускорить работы по строительству станции технического обслуживания, возведением которой по договоренности займется китайский завод-производитель новых поставляемых автобусов.
На станции техобслуживания в одном месте все новые автобусы будут оперативно проходить через текущий ремонт и поддерживаться их техническое состояние", - добавил Султанбаев.
URL: https://kaktus.media/478244
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!