Роналду продает свой частный самолет за 20 миллионов евро

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес выставили на продажу свой частный самолет.

По данным СМИ, пара разлюбила роскошный самолет Gulfstream G200, который оценивается в колоссальные 20 миллионов евро.

Самолет, используемый Криштиану и Джорджиной для выполнения деловых и личных перелетов, показали в сериале Netflix "Я Джорджина".

Пара решила продать самолет, так как хочет купить судно большего размера. Судя по всему, их не устраивает размер их нынешнего самолета.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в настоящее время проживают в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Звездная пара переехала на Ближний Восток после перехода португальского футболиста в "Аль-Наср".

Аргентинская модель также рассказала о жизни в новой стране, которая, по ее словам, чрезвычайно безопасна и гостеприимна.

"Я чувствую себя здесь в полной безопасности и ценю сильные семейные ценности. Я испытала огромное счастье, когда посетила саудовскую пустыню. Сила и магия саудовской пустыни ночью невероятны", - говорит Джорджина.



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