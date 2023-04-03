Роналду продает свой частный самолет за 20 миллионов евро

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес выставили на продажу свой частный самолет.
По данным СМИ, пара разлюбила роскошный самолет Gulfstream G200, который оценивается в колоссальные 20 миллионов евро.
Самолет, используемый Криштиану и Джорджиной для выполнения деловых и личных перелетов, показали в сериале Netflix "Я Джорджина".
Пара решила продать самолет, так как хочет купить судно большего размера. Судя по всему, их не устраивает размер их нынешнего самолета.
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес в настоящее время проживают в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. Звездная пара переехала на Ближний Восток после перехода португальского футболиста в "Аль-Наср".
Аргентинская модель также рассказала о жизни в новой стране, которая, по ее словам, чрезвычайно безопасна и гостеприимна.
"Я чувствую себя здесь в полной безопасности и ценю сильные семейные ценности. Я испытала огромное счастье, когда посетила саудовскую пустыню. Сила и магия саудовской пустыни ночью невероятны", - говорит Джорджина.
URL: https://kaktus.media/478253
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!