В Джалал-Абаде пропал 14-летний мальчик.
К поискам подключились 200 человек, сообщает МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел 31 марта в селе Ак-Булак.
Дети играли на улице, и когда укатился мяч, Ф.М., 2009 года рождения, пошел его искать в сторону местной речки. Мальчик пропал без вести.
К его поискам подключены сотрудники управления МЧС, спасатели и местные жители. Не исключено, что мальчик упал в реку. Поиски продолжаются.
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