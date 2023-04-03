В Джалал-Абаде пропал 14-летний мальчик. К поискам подключились 200 человек

В Джалал-Абаде пропал 14-летний мальчик.

К поискам подключились 200 человек, сообщает МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 марта в селе Ак-Булак.

Дети играли на улице, и когда укатился мяч, Ф.М., 2009 года рождения, пошел его искать в сторону местной речки. Мальчик пропал без вести.

К его поискам подключены сотрудники управления МЧС, спасатели и местные жители. Не исключено, что мальчик упал в реку. Поиски продолжаются.



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