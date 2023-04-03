Минкультуры объявило конкурс на разработку эскиза почтовой марки к 30-летию сома

Министерство культуры Кыргызстана объявило конкурс на разработку эскиза почтовой марки к 30-летию кыргызского сома.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По ее данным, эскизы представленных работ рассмотрит художественный совет ОАО «Кыргызпочтасы». Он выберет три лучших.
Согласно условиям конкурса, представленные работы должны отвечать заданной теме, также важна эстетика исполнения. Для победителей предусмотрены денежные призы.
Конкурс проводится до 23 апреля.
Напомним, Кыргызстан в числе первых из стран бывшего СССР (и первым в постсоветской Центральной Азии) утвердил собственную национальную валюту. Постановление о ее введении принял Верховный Совет Киргизии 3 мая 1993 года.
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