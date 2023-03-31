Кабмин создал еще одно госпредприятие. Будет заниматься лекарствами

В Кыргызстане создано государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения.

Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Отмечается, что предприятие создано для осуществления нового подхода к обеспечению государственных лечебных учреждений и населения лекарствами и медизделиями по доступной цене.

Минздраву поручено зарегистрировать предприятие в органах юстиции, осуществить выдачу соответствующих лицензий.

Минфин должен выделить бюджетный кредит предприятию «Кыргызфармация» в размере 500 миллионов сомов.



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