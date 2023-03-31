Кабмин создал еще одно госпредприятие. Будет заниматься лекарствами

В Кыргызстане создано государственное предприятие «Кыргызфармация» при Министерстве здравоохранения.
Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.
Отмечается, что предприятие создано для осуществления нового подхода к обеспечению государственных лечебных учреждений и населения лекарствами и медизделиями по доступной цене.
Минздраву поручено зарегистрировать предприятие в органах юстиции, осуществить выдачу соответствующих лицензий.
Минфин должен выделить бюджетный кредит предприятию «Кыргызфармация» в размере 500 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/262182/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!