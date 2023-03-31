ГКНБ КР: По факту злоупотребления должностным положением задержан ряд должностных лиц ГУ «Кадастр» Сузакского района Джалал-Абадской области

Бишкек, "Саясат.kg". Установлено, что задержанные лица, сформировали устойчивую коррупционную схему
Главным управлением ГКНБ КР по Джалал-Абадской области в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.337 (Злоупотребление должностным положением) УК КР задержан бывший начальник Сузакского районного управления ГУ «Кадастр» «С.З.Т.»., а также действующие специалисты отдела землеустройства «А.Э.И» и «М.А.».
Установлено, что задержанные лица, сформировали устойчивую коррупционную схему, которые путем использования поддельных документов (о выделении земельного участка и проектных документаций), незаконно выдавали Государственные акты о праве частной собственности на земельные участки, в целях извлечения материальной выгоды и личного обогащения.
В настоящее время следственным подразделением ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области проводятся мероприятия по установленную других фактов преступной деятельности должностных лиц.
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