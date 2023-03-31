ГКНБ КР: Задержано автотранспортное средство с контрабандным грузом

Бишкек, "Саясат.kg". По данному факту, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

30 марта 2023 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию контрабандной деятельности УГКНБ КР по Баткенской области совместно с ГТС при МФ КР на КПП «Кадамжай-автодорожный» задержано автотранспортное средство марки «Mercedes-Benz» государственным номерным знаком «40920RA» под управлением гражданина КР «С.С.М.».

В ходе осмотра автотранспортного средства в грузовом отсеке обнаружен контрабандный товар в виде (узгенский) риса общей массой 16 тонн (примерной стоимостью около 2 млн. сомов).

По данному факту, в настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия.