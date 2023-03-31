Один из городов Кыргызстана на пять дней оставят без газа

Абонентов попросили с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.
Филиал "Югтрансгаз" ОсОО "Газпром Кыргызстан" сообщает, что в связи с проведением плановых ремонтных работ - заменой труб на участке магистрального газопровода "Майлуу-Суу-4 - Ош" - с 5 по 9 апреля будет приостановлена подача природного газа в Джалал-Абад.
"Данный вид работ проводится с целью повышения надежности магистрального газопровода, построенного в 1965 году, и для обеспечения безаварийной подачи природного газа абонентам г. Джалал-Абад в предстоящий ОЗП", - говорится в сообщении.
Абонентов попросили с пониманием отнестись к вынужденному отключению подачи газа и временно перейти на альтернативные источники энергии.
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