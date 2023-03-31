Садыр Жапаров поедет в Москву на празднование Дня Победы

Садыр Жапаров 8-9 мая посетит Россию с официальным визитом.
Об этом стало известно во время встречи президента Кыргызстана с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком.
«Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника — Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно», — сказал зампред правительства России.
Отметим, что Алексей Оверчук говорил о поездке Садыра Жапарова в Москву и на заседании кыргызско-российской межправительственной комиссии.
В пресс-службе главы государства пока не комментируют возможный предстоящий визит и обещают предоставить информацию позднее.
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