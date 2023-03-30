Все упростили и сократили. Кабмин внес изменения в Положение о земельной амнистии

Кабинет министров КР принял постановление о внесение изменений и дополнений в Положение о порядке проведения земельной амнистии, утвержденное 31 мая 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Напомним, ранее Садыр Жапаров поручил ускорить процесс земельной амнистии, объявленной властями республики ровно год назад. Для этой цели сформировали межведомственную рабочую группу по оказанию содействия и методической помощи районным государственным администрациям и органам местного самоуправления, при которых действуют комиссии по земельной амнистии.

Основной задачей группы была разработка предложения по внесению изменений в нормативную базу земельной амнистии для упрощения и ускорения ее процедур. Что она, собственно, и сделала, разработав проект решения кабмина о внесении существенных изменений в Положение о порядке проведения земельной амнистии.

Изменения коснулись сокращения ряда дублирующих норм и сроков рассмотрения комиссиями и уполномоченными государственными органами материалов заявителей, уточнения неоднозначных формулировок. А также пунктов Положения, касающихся документов, которые требуют от граждан при подаче заявлений в комиссии по земельной амнистии, видов заключений, запрашиваемых комиссиями от уполномоченных госорганов при рассмотрении заявлений, упрощения заключений от органов архитектуры и строительства, процедуры признания объектов земельной амнистии непригодными для целей сельскохозяйственного производства и государственной регистрации прав собственности на объекты земельной амнистии.



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