Пропуск через КПП «Ак-Жол — автодорожный» временно ограничат

30 марта с 8.00 до 12.00 временно ограничат пропуск граждан, легковых машин и грузов через пункт пропуска «Ак-Жол — автодорожный».
Об этом сообщает ПС ГКНБ КР.
Это связано с ремонтом. В Погранслужбе просят заблаговременно планировать маршрут движения.
Пограничная служба ГКНБ КР напоминает, что в случае необходимости граждане и водители автомашин могут пересечь кыргызско-казахстанскую госграницу в Чуйской области через следующие пункты пропуска:
«Чалдыбар-автодорожный»;
«Ак-Тилек — автодорожный»;
«Токмок-автодорожный»;
«Кен-Булун — автодорожный».
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