Айбек Давлетов освобожден от должности замглавы Верховного суда

По данным его пресс-службы, Айбек Давлетов освобожден от должности по собственному желанию.



Айбек Давлетов освобожден от должности заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент.

По данным его пресс-службы, Айбек Давлетов освобожден от должности по собственному желанию.

Напомним, он стал замом председателя ВС КР в феврале 2022 года.

Ранее Айбек Давлетов несколько лет был заместителем регионального директора одной из международных организаций по судебной реформе. До 2008-го десять лет работал заместителем председателя Верховного суда. Тогда он ушел по истечении срока полномочий. Доктор юридических наук.



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