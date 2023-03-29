Айбек Давлетов освобожден от должности замглавы Верховного суда

По данным его пресс-службы, Айбек Давлетов освобожден от должности по собственному желанию.
Айбек Давлетов освобожден от должности заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики. Соответствующий указ подписал президент.
По данным его пресс-службы, Айбек Давлетов освобожден от должности по собственному желанию.
Напомним, он стал замом председателя ВС КР в феврале 2022 года.
Ранее Айбек Давлетов несколько лет был заместителем регионального директора одной из международных организаций по судебной реформе. До 2008-го десять лет работал заместителем председателя Верховного суда. Тогда он ушел по истечении срока полномочий. Доктор юридических наук.
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