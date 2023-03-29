В Бишкеке обсудили вопросы трудовой миграции

Бишкек, "Саясат.kg". Акцент на «круглом столе» был сделан на вопросах государственной поддержки трудовым мигрантам из Кыргызстана.

28 марта 2023 года по инициативе Международной Федерации Мигрантов в Бишкеке состоялся «круглый стол» по теме «Трудовая миграция как ресурс развития страны».

На «круглом столе» были обсуждены проблемы в сфере внешней трудовой миграции и сформулированы рекомендации по их решению для государственных органов.

Акцент на «круглом столе» был сделан на вопросах государственной поддержки трудовым мигрантам из Кыргызстана.

Докладчиками выступили руководитель Международной федерации мигрантов Лола Огонбаева и представитель секретариата Совета мигрантов при Жогорку Кенеше Улан Ногойбаев. Л. Огонбаева описала видение трудовой миграции кыргызстанцев сегодня и в будущем, а У. Ногойбаев остановился на вопросах релокации из России и Беларуси инвестиционных возможностей для Кыргызстана.

Участник мероприятия депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва Карашев Аалы Азимович в ходе обсуждения внес несколько предложений.

Аалы Карашев отметил, что следует ввести дополнительные права на длительное пребывание для граждан страны – участника ЕАЭС. Например, ввести карту гражданина страны – участницы ЕАЭС. Данная карта будет выравнивать права граждан как России, так и Кыргызстана и других стран ЕАЭС вне зависимости от страны нахождения. Она могла бы также войти в число документов, удостоверяющих личность и снабженных QR-кодом.