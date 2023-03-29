Арест врачей. Милиция передала дело в суд

Уголовное дело в отношении медицинских работников Национального центра охраны материнства и детства передано в суд.
Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района столицы.
Медикам предъявлено обвинение по статье «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР.
Напомним, в столице были задержаны врачи Национального центра охраны материнства и детства и Городской детской больницы. Бермет Барыктабасова отметила, что такое происходит впервые за всю историю страны — без доказательств вины, а точнее из-за того, что родственники умершего ребенка — высокопоставленные лица. Позже их отпустили под домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/261960/
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