В Караколе земельный участок стоимостью 14 млн сомов вернули государству

В городе Каракол земельный участок стоимостью 13,691 млн сомов передан на баланс мэрии, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

По данным пресс-службы, было установлено, что решением Каракольского городского суда от 2015 года земельный участок площадью 43 кв. м., расположенный в микрорайоне Кашка-Суу, признан собственностью гражданки Т.В.М., также Каракол-Аксуйским филиалом ГУ "Кадастр" выдан государственный акт о праве собственности.

"Так, прокуратурой города Каракол в 2021 году на вышеуказанное решение суда подано апелляционное представление в административный суд, по итогам рассмотрения которого право собственности указанного гражданина было аннулировано.

В целях возврата на баланс государства земельного участка с рыночной стоимостью 13,691 млн. сомов прокуратурой города Каракол в мэрию внесено предписание об устранении нарушений нормативно правового акта, в результате чего данный земельный участок площадью 43 кв. М. передан в муниципальную собственность мэрии".



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