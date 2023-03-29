ГКНБ: Задержан бывший глава Кызыл-Тууского айыл окмоту Сузакского района

Бишкек, "Саясат.kg". В последующем выдали государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.

В ходе осуществляемых по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в органах государственной власти и местного самоуправления оперативно-розыскных мероприятий установлены факты незаконной продажи земельных участков Кызыл-Тууйского айылного аймака Сузакского района Джалал-Абадской области.

Так, ответственные работники указанного а/а заранее вступив в сговор с работниками филиала госучреждения «Кадастр» Сузакского района, за определенные денежные вознаграждения незаконным путем реализовали более 6 Га земельных участков под ИЖС с использованием фиктивных постановлений Кызыл-Тууйского айыл окмоту. В последующем выдали государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.

В целях выявления и обнаружения документальных сведений, послуживших основанием незаконной выдачи земельных участков сельскохозяйственного назначения, а также дополнительного сбора документальных доказательств, проведены обысковые мероприятия по месту жительства бывшего главы айыл окмоту «К.М.Ы.». В ходе которого обнаружены и изъяты большое количество постановлений, заключений, топографических и других поддельных документов, имеющих значение для уголовного дела, также по адресу были выявлены незаконное хранение огнестрельного, травматического оружия и боеприпасов.

В настоящее время следственным подразделением ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области проводятся мероприятия по установлению других фактов преступной деятельности должностных лиц.

В свою очередь, ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области доводит до жителей Сузакского района, о том, что постановления о выделении земельных участков под ИЖС относящихся к категории сельскохозяйственного назначения и находящихся на балансе ФПС, пастбищ незаконны.

В связи с чем, ГКНБ КР убедительно призывает граждан КР – жителей Сузакского района Джалал-Абадской области заранее явиться в областное Управление ГКНБ КР с имеющимися на руках документами и оказать содействие следствию по привлечению к уголовной ответственности, причастных к данной коррупционной схеме.