Продажа земель в новостройке «Ак-Ордо». Задержаны несколько чиновников

Следственное управление устанавливает других людей причастных к преступлению.
Генеральная прокуратура задержала должностных лиц, незаконно продавших земельные участки в новостройке «Ак-Ордо» Новопавловского айыл окмоту Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
По поручению президента Генпрокуратура проверила факты незаконного предоставления участков в новостройке «Ак-Ордо» и возбудила уголовное дело по статье 336 «Коррупция» УК КР.
Установлено, что чиновники уполномоченных государственных органов, органов местного самоуправления Сокулукского района и другие люди подделывали документы и продавали в частную собственность земельные участки.
По подозрению в совершении преступления задержаны бывший замначальника районного управления архитектуры и градостроительства А.Б.Т., специалист управления С.Т.М., ведущий специалист отдела землеустройства районного госрегистра М.Р.А., бывший картограф указанной службы Д.А.О. и гражданин М.Р.Дж.
Следственное управление устанавливает других людей причастных к преступлению.
Ранее сообщалось, что в жилмассиве «Ак-Ордо» Сокулукского района снесли дом женщины с четырьмя детьми. Марал Шараболотова рассказывала, что ее выселили и теперь ей некуда идти. «Мой дом снесли, ссылаясь на решение суда. Куда я теперь пойду с четырьмя детьми?» — плакала она.
Напомним, 5 марта Садыр Жапаров внепланово посетил новостройку «Ак-Ордо» в Бишкеке и встретился с Марал Шараболотовой. Он выслушал женщину и поручил разобраться и привлечь к ответственности всех виновных лиц.
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