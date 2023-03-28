Задержанного экс-директора МП «Тазалык» отпустили домой. Он возместил ущерб в 5 млн сомов

Такое решение было принято в Первомайском райсуде столицы.
Ранее задержанного бывшего директора МП «Тазалык», также являющегося экс-директором МП «Тазалык» С.Р.А (Сарпашев Рыспек Анакович) отпустили под домашний арест. Такое решение было принято в Первомайском райсуде столицы.
В отношении обвиняемого С.Р.А. принята мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 9 апреля 2023 года и он освобожден из-под стражи в зале суда.
В суде отметили, что Сарпашев возместил ущерб в 5 млн 167,5 тыс. сомов. В этой связи следователь обратился в суд с настоящим ходатайством.
Напомним, Госкомитетом нацбезопасности в отношении экс-директора МП «Тазалык» С.Р.А. возбуждено уголовное дело по факту присвоения и растраты вверенного имущества, а также злоупотребления должностным положением.
Согласно заключению экспертизы, бюджету МП «Тазалык» при мэрии Бишкека причинён ущерб на сумму более 5 млн сомов.
Сарпашев занимал пост директора МП «Тазалык» с 2010 по 2012 годы. Потом вновь возглавил предприятие в 2014 и проработал до 2018 года. С августа 2018 года по октябрь 2019 года занимал пост вице-мэра Бишкека, а с 2019 по 2021 вновь возглавлял МП «Тазалык».
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