Минфин предоставил информацию по внутреннему долгу Кыргызстана

Бишкек, "Саясат.kg". Это означает о том стабильности уровня государственного долга.

По состоянию на 31 января 2023 года размер государственного внутреннего долга Кыргызской Республики составил 95 660,52 млн. сомов, что эквивалентно 1 110,39 млн. долларов США, или 10,32% к ВВП. По Стратегии управления госдолгом КР на 2022-2024 годы, целевой показатель государственного долга к ВВП должен быть НЕ более 70%.

На сегодня уровень общего государственного долга (внешний + внутренний) к ВВП составил 52,33%.

Это означает о том стабильности уровня государственного долга.

Кроме того, соотношение внутреннего долга к общему государственному долгу на сегодня составляет 19,7%. Министерство финансов КР в целях выполнения масштабных государственных программ и проектов развития будет применять, в том числе новые инструменты за счет внутренних источников, что означает в будущем внутренний долг в структуре государственного долга будет увеличиваться.

Это связано с тем, что внутренние заимствования имеют ряд преимуществ перед внешними заимствованиями:

- при осуществлении внутренних заимствований отсутствует риск курсовой разницы, а при осуществлении внешних заимствований курсовая разница может увеличить сумму, необходимую к возврату, а также осложнить обслуживание долга;

- при погашении процентов и основной суммы по внутренним заимствованиям доходы будут получать внутренние кредиторы. Тогда как, при погашении процентов и основной суммы внешнего долга имеется потребность в иностранной валюте, сокращаются валютные резервы государства и самое важное доходы получают иностранные кредиторы;

- с учетом инфляции и девальвации затраты на обслуживание внутреннего долга значительно ниже, чем затраты на обслуживание внешнего долга.

Подчеркиваем, что преобладание внутреннего долга в структуре государственного долга наблюдается во многих странах мира.

Важно отметить, что согласно вышеуказанной Стратегии целевой показатель допустимого размера просроченных платежей по обслуживанию государственного долга равен НУЛЮ, то есть в республиканском бюджете средства на обслуживание государственного долга предусматриваются в полном объеме и погашение государственного долга Министерством финансов Кыргызской Республики осуществляется своевременно.