В Сузакском районе мужчина изнасиловал дочь. Его задержали

В Сузакском районе задержан подозреваемый в изнасиловании дочери.
Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.
По их данным, с заявлением в милицию обратилась 19-летняя девушка. Она указала, что в конце сентября 2022 года ее 42-летний отец Н.К. изнасиловал ее.
«По факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Подозреваемый Н.К. задержан и водворен в ИВС», — сказали в ведомстве.
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