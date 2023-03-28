Россия построит в Оше современную школу на 1 224 места

В Оше Россия построит современный учебный комплекс на 1 224 места.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.
Известно, что сегодня, 27 марта, в мэрии Оша прошла встреча мэра Бакытбека Жетигенова с делегацией управления президента РФ во главе с замначальника УП РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антоном Рыбаковым.
В рамках встречи стороны обсудили реализацию запланированного проекта по строительству современной школы на территории Оша от имени РФ.
В своей приветственной речи градоначальник отметил, что данный учебный комплекс станет передовым образовательным объектом на территории города по подготовке учащихся согласно современным стандартам образования, и подчеркнул, что со стороны мэрии Оша в реализации данного проекта будет оказана вся необходимая поддержка и содействие.
"Это будет современный учебный комплекс на 1 224 места с бассейнами, стадионами, спортивными площадками. Этот объект станет символом российско-кыргызской дружбы на многие десятилетия вперед. Надеемся на тесное сотрудничество со стороны Министерства образования и науки КР, органов местного самоуправления. В целом по республике будет построено девять таких комплексов - в каждой области и в Бишкеке и Оше.
Как и планировалось, в данный учебный комплекс будут методически привлекать как местных учителей русского языка, так и педагогов, прошедших необходимую подготовку в соответствующих педагогических вузах России. Это будет совместный квалифицированный коллектив, который будет проводить обучение согласно современным инновационным, цифровым образовательным технологиям", - сообщил Антон Рыбаков.
В рамках встречи сообщено, что делегация ознакомилась на месте с предлагаемыми участками для строительства объекта, и итоговое решение будет принято после проведения необходимых процедур согласования инфраструктурных и градостроительных аспектов.
Также обсуждено решение инфраструктурно-градостроительных вопросов, содействие в оперативности принятия решений, изыскательных работах.
В данной встрече также приняли участие заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова и председатель правления Российско-кыргызского фонда развития Артем Новиков, которые отметили, что 29 марта планируется подписание межправительственного соглашения по строительству указанных образовательных комплексов, и подчеркнули о намерениях развития двустороннего сотрудничества в различных сферах.
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