Атыр Абдрахматова призывает госорганы обратить внимание на проблемы жителей Баткена

В Баткенской области Атыр Абдрахматова провела с 14 по 21 марта личный прием граждан в административных зданиях районных и сельских управ.

Омбудсмен Атыр Абдрахматова призывает государственные органы принять меры по соблюдению прав жителей приграничных районов на получение государственных услуг (пособия, пенсии, свидетельства о рождении ребенка, паспорт гражданина КР и другие).

Также акыйкатчы настоятельно требует от госорганов не допускать нарушения прав пострадавших от военной агрессии Таджикистана жителей приграничных сел Баткенской области.

В Баткенской области Атыр Абдрахматова провела с 14 по 21 марта личный прием граждан в административных зданиях районных и сельских управ.

В Лейлекском районе районная администрация оказывала всяческое содействие в решении на местах многих вопросов касательно жалоб, организовав совместный прием граждан с приглашением представителей соответствующих государственных структур - Министерства социальной защиты, Социального фонда, органов внутренних дел, Государственной регистрационной службы.

В Баткенском районе при совместном приеме граждан не присутствовали руководители районной госадминистрации. Вернее, руководство, ссылаясь на выходной день, не явилось на прием граждан.

Представители других государственных органов активно участвовали в приеме граждан и помогали на месте решать вопросы по озвученным жалобам.

Пособия на детей

На приеме граждан большинство вопросов касалось нарушения их прав на получение пособия на детей.

В частности, жители с января 2023 года сталкиваются с проблемой при получении пособия на детей. С февраля многие семьи не могут продлить сроки на получение пособия на детей, так как не могут получить необходимую справку для предоставления в районное управление Минсоцзащиты.

"С февраля бегаю по инстанциям, чтобы получить справку с места жительства, так как по новым правилам цифровизации нужно привести в соответствие все документы на недвижимость - получить "красную книгу" на участки, переоформить недвижимость при необходимости. Есть и другие требования. А чтобы все это получить, требуется очень много времени, так как там огромные очереди, большой наплыв людей из-за "Тундука". Еще и сотрудников не хватает", - пожаловался житель сельской управы Ак-Татыр.

Акыйкатчы призывает госорганы принять меры по соблюдению прав на получение социальных услуг.

"Государственная политика по внедрению цифровизации не должна становиться препятствием для получения пенсии и пособий. Кабинет министров в срочном порядке должен принять меры и обеспечить права детей на получение пособия. Цифровизация системы государственного управления не должна усложнять жизнь простых граждан, создавая им барьеры в документировании и получении социальных пособий и выплат", - потребовала акыйкатчы.

Земельные участки

Также к акыйкатчы обратилась 80-летняя жительница Баткенского района, которая пожаловалась, что ее земельный участок государство забрало для установления укрепительных сооружений в целях защиты от селевых потоков.

При этом ей не выделили другой участок и не выплатили компенсацию. Пожилая женщина обивает пороги всех государственных органов, но не может добиться справедливости. Вместо понимания со стороны чиновников на нее оказывается давление, чтобы она отказалась от права собственности на отобранную землю.

Пожилая женщина просит донести ее чаяния до Генеральной прокуратуры, так как опасается, что представители местных органов прокуратуры могут ограничиться формальными отписками.

Акыйкатчы требует от Генеральной прокуратуры принять меры в отношении должностных лиц местных органов власти, которые в нарушение законов ущемляют права женщины на частную собственность.

Права граждан на частную собственность

Кроме этого, к акыйкатчы обратился пожилой местный житель, который более 20 лет не может вернуть отчий дом - местные органы власти передали дом его покойного отца вместе с земельным участком третьим лицам несмотря на то, что он является прямым наследником. Представители органов власти воспользовались, что его отец в свое время не оформил документы на дом.

Дети без свидетельства о рождении

Также на прием к акыйкатчы пришли жители Баткенского района. Они пожаловались на нарушение прав детей, которые родились не в Кыргызстане.

По их словам, вопреки тому что оба родителя являются гражданами Кыргызстана, некоторые недобросовестные сотрудники районных управлений Минсоцзащиты отказываются принимать документы для оформления пособия на детей, а также нарушаются права таких детей на дошкольное образование.

Акыйкатчы на месте потребовала от представителей Минсоцзащиты принять документы для оформления и разрешения проблемы.

Пострадавшие не могут воспользоваться правом на отсрочку по выплате кредита

Во время поездки и личного приема граждан акыйкатчы встретилась и с пострадавшими во время военной агрессии Таджикистана жителями приграничных сел Баткенской области.

Один из пострадавших рассказал о нарушении его прав на получение поддержки со стороны государства при выплате ранее взятого кредита.

Омбудсмен Атыр Абдрахматова обращает внимание госорганов на нарушение прав жителей приграничных районов Баткенской области, пострадавших во время военной агрессии Таджикистана.

В частности, речь идет о жителях, которые брали кредиты до военной агрессии у государственных и частных банков.

Как известно, ранее правление Национального банка приняло постановление об отсрочке выплаты кредитов для пострадавших в приграничных районах и оказании поддержки клиентам коммерческих банков, небанковских и специализированных финансово-кредитных организаций, пострадавшим в результате вооруженного конфликта в Баткенской и Ошской областях.

В представительство акыйкатчы в Баткенской области обратились четверо граждан-заемщиков, которым сотрудники филиалов банков отправляли уведомления о выплате кредита без отсрочки. Один из пострадавших является заемщиком государственного банка "Айыл Банк". Сотрудник филиала этого банка отправлял уведомления о выплате кредита без отсрочки, вместо того чтобы разъяснить о возможности отсрочки его кредита.

Только после вмешательства представительства акыйкатчы в Баткенской области удалось защитить права этих граждан на право об отсрочке выплаты кредитов.

Акыйкатчы призывает Нацбанк обратить внимание на данную проблему.

Также в представительство акыйкатчы в Баткенской области обратился житель приграничного района, который пожаловался, что ни один банк не дал ему кредит даже под залог, ссылаясь на неблагонадежность залогового имущества, так как оно находится в приграничной зоне.

Акыйкатчы настаивает на соблюдении прав пострадавших во время военной агрессии.

Паспорт

В сельской управе Ак-Татыр на прием к акыйкатчы пришла пожилая женщина, которая рассказала о семейных проблемах. Ее сын уже долгое время не может получить паспорт гражданина Кыргызстана, хотя он вместе с родителями переехал из соседней страны 35 лет назад, когда ему было 12 лет. Он переселился в Кыргызстан раньше, чем страна получила независимость. Оба родителя давно получили гражданство Кыргызстана. Но ему по неизвестным причинам не выдают паспорт Кыргызской Республики.

Пожилая женщина пожаловалась, что из-за этого ее внуки тоже не получили документы. А им уже нужно поступать в вузы. Также она рассказала, что уже давно тщетно обращается во все госорганы, помощи ни у кого не может найти.

Акыйкатчы на месте затребовала от представителей государственных органов исполнить закон. Однако представитель паспортного стола заметил, что решение должно приниматься в Бишкеке.

Кайрылманы

На приеме граждан к акыйкатчы обратилась молодая женщина. Она рассказала, что не может получить свидетельство о рождении ребенка. Шесть лет назад она вместе с родителями переехала из соседней страны в Кыргызстан. Они несколько раз подавали документы на получение гражданства как этнические кыргызы. Однако всем членам семьи в этом отказывали, так как в их паспортах, которые были ими получены в прежней стране, в графе "национальность" написано "узбек", несмотря на то что в свидетельстве была указана национальность "кыргыз".

В настоящее время для восстановления справедливости ими через госорганы соседней страны запрошено подтверждение свидетельства о рождении отца.

Также женщина рассказала, что вышла замуж за гражданина Кыргызстана, но не может получить ни свидетельства о браке, ни свидетельства о рождении ребенка.

Кроме нее, другие ее сестры сталкиваются с подобной же проблемой.

"Мы сейчас уже боимся и не выдаем замуж младшую сестру", - поделилась женщина.

Акыйкатчы потребовала от госорганов оказать содействие в оформлении документа ребенка.

Итого акыйкатчы в Баткенской области приняла более 150 граждан. Более 40 граждан обратились с жалобами письменно.

Подводя итоги поездки, акыйкатчы Атыр Абдрахматова отметила: "Мониторинг соблюдения прав этнических кыргызов, а также прием баткенцев как пострадавших при вооруженной агрессии, так и из числа социально уязвимых групп в Баткенской области показал, что люди испытывают затруднения в получении точной и достоверной информации от местных властей. Под предлогом цифровизации системы государственного управления чиновники на местах заставляют людей либо месяцами собирать различные справки и документы, либо ожидать, когда оцифруются документы или будут согласованы с центральными властями. Процесс цифровизации - важный шаг в улучшении и упрощении жизни простых граждан, поэтому он не может создавать им барьеры в документировании и получении социальных пособий, выплат. Кроме этого, несмотря на усилия и требования главы государства и кабинета министров, в дальних селах до сих пор имеются граждане, которые десятилетиями не могут узаконить свои земельные участки, не имеют доступа к чистой питьевой воде (например в Баткене, уч. Туура-Таш). Особое внимание, конечно же, требуют наши престарелые граждане и женщины. Такие случаи дискриминации женщин, как увольнение и преследование в Айырбасском айыл окмоту Кадамджайского района гражданки Р. Д., а также насилие в семье, в общественных местах, проблемы обеспечения земельным участком или жильем женщин, воспитывающих в одиночестве детей, показывают низкую ориентированность государственных и муниципальных служащих на ценности прав человека и служения обществу от имени государства".



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