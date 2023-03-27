Кыргызстан заинтересован в реализации с КНР проектов по умной таможне

Прошло очередное заседание комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Отмечается, что по инициативе Китая внесены предложения о реализации соглашения ВТО об упрощении процедур торговли посредством цифровой революции и интеллектуальных технологий. Ранее КНР заявила о содействии данному процессу.

Руководитель представительства Кыргызстана по вопросам ВТО Нурбек Максутов заметил, что содействие торговле, упрощению, модернизацию и гармонизации процедур экспорта и импорта является жизненно важным вопросом для КР как страны с небольшой экономикой и не имеющей выхода к морю. Ранее этот вопрос неоднократно обсуждался на площадке ВТО.

Кыргызстан возлагает большие надежды на жизнеспособность соглашения о свободной торговле. Оно предусматривает механизмы для облегчения и увеличения торговли в мире, предлагая эффективные положения в целях ускорения движения, выпуска и оформления товаров, в том числе в пути. В документе также излагаются меры по эффективному сотрудничеству между таможней и другими соответствующими органами по вопросам упрощения процедур торговли и соблюдения таможенных правил.

Поэтому КР полностью поддержала предложение Китая. Последний озвучил своевременные предложения по внедрению интеллектуальных технологий, таких как достижение большей прозрачности за счет публикации и доступности информации, выпуск товаров и таможенная очистка, сотрудничество пограничных ведомств, свобода транзита и таможенного партнерства.

Кыргызстан заинтересован в реализации совместно с Китаем проекта «Умная таможня, умные границы и умное подключение» (3S) по применению высоких технологий на пунктах пропуска между КР и КНР, реализуемого китайской стороной по опыту с Монголией и другими странами.



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