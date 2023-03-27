В Бишкеке начальника отдела уголовного розыска ГОМ обвинили в избиении подчиненного

Начальника отдела уголовного розыска ГОМ №7 Свердловского РУВД Бишкека обвинили в избиении подчиненного.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, несколько дней назад начальник отдела уголовного розыска, замглавы городского отдела милиции №7 якобы избил подчиненного оперуполномоченного. Потерпевший, как рассказали его коллеги, вызвал на место оперативно-следственную группу и написал заявление на свое руководство в прокуратуру района.

В данный момент потерпевший находится в больнице, где получает лечение.



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