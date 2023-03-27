Выселение клиники Исманкулова. Что планируют открыть в здании больницы?

"Однако этот вариант не окончательный. Решение примет Минздрав", - отметили там.
Сотрудники госпиталя "Микрохирургия глаза", по данным мэрии Бишкека, освободили помещение корпуса №2 Городской клинической больницы №6. На заседании комиссии по муниципальному имуществу, как указали в пресс-службе, приняли решение о расторжении договора аренды.
Что будет в здании на месте бывшего госпиталя "Микрохирургия глаза"? В городском управлении здравоохранения редакции Kaktus.media рассказали, что там планируется открытие двух отделений - неврологического и кардиологического. Кроме того, по задумке, в здании будут располагаться амбулаторно-диагностическое отделение и лаборатория.
"Однако этот вариант не окончательный. Решение примет Минздрав", - отметили там.
Напомним, Алмазбек Исманкулов водворен в СИЗО до 9 апреля. В отношении руководителя госпиталя "Микрохирургия глаза" и должностных лиц мэрии Бишкека возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". Они подозреваются в "преступных действиях с целью незаконного получения материальной выгоды и иных привилегий".
Попытки освободить здание городской больницы предпринимал еще бывший министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев. Выселили госпиталь 11 марта 2023 года, когда Исманкулов был заключен под стражу.
Помимо этого, с Исманкулова хотят взыскать 2,5 млрд сомов из-за южнокорейского кредита.
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