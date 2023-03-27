Почти вакантный мандат Абирова. Равшан Жээнбеков пойдет на выборы по Ленинскому округу

Об этом он сообщил через своих помощников, которые опубликовали видео.

Политик Равшан Жээнбеков, который сейчас содержится в СИЗО-1 по кемпир-абадскому делу, намерен участвовать в выборах депутата по Ленинскому избирательному округу №26. Об этом он сообщил через своих помощников, которые опубликовали видео.

Напомним, мандат депутата ЖК по данному району может стать вакантным из-за сложения полномочий Жаныбека Абирова. ЦИК решение еще не принял.

Равшан Жээнбеков напомнил, что на прошлых выборах он был вторым в данном округе и намерен получить статус парламентария.

"Я в прошлый раз участвовал в выборах в Ленинском районе. Тогда Абиров силами власти обошел меня. Я тогда занял второе место, сидя в тюрьме. И сейчас, будучи в тюрьме, я буду участвовать в выборах. Это политическая борьба, и мы должны ее продолжить", - сказал он.

Равшан Жээнбеков уже не первый раз собирается становиться депутатом, будучи не на свободе. Последняя избирательная кампания была проведена из СИЗО. Тогда Жээнбеков был задержан по делу о кой-ташских событиях 2019 года. ЦИК его зарегистрировал, но агитационную деятельность не разрешил. Так, Жээнбекова не отпустили на телевизионные дебаты, хотя об этом просили и другие кандидаты в депутаты данного округа.



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