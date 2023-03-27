ГКНБ КР: В Джалал-Абадской области выявлен факт систематического вымогательства денежных средств от абонентов РЭС

Бишкек, "Саясат.kg". В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.
ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области выявлен и пресечен факт систематического вымогательства денежных средств от абонентов Аксыйского РЭС. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что контролер-кассир Т.А.А., 1997 г.р. используя свое служебное положение и путем угрозы привлечения к административному штрафу за необходимость замены счетчика электроэнергии вымогал у жителя Аксыйского района «А.Э.А.» денежное вознаграждение в сумме 20 тыс. сомов.
25 марта 2023 года в рамках зарегистрированного в АИС ЕРП материала по ст.251 УК КР (Незаконное получение вознаграждения служащим) Т.А.А. задержан с поличным при получении денежных средств в сумме 18 тыс. сомов.
В настоящее время следственно-оперативные действия продолжаются.
ГУ ГКНБ КР по Джалал-Абадской области просит обращаться граждан в дежурную службу ГУ при наличии информации по аналогичным фактам и по другим правонарушениям по номерам (03722) 5-60-49, (03722) 5-49-61.
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