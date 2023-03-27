В Бишкеке провели экомероприятие по уходу за зелеными насаждениями

По его данным, 1500 саженцев лиственных и хвойных пород парка "Ынтымак" 2 получат свои "дозы" витаминов.
В рамках национальной программы "Жашыл Мурас" общественный фонд "Эко Мир" совместно с муниципальным предприятием "Бишкекзеленхоз" провели в парке "Ынтымак"2 массовое мероприятие по удобрению зелёных насаждений питательными веществами. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, 1500 саженцев лиственных и хвойных пород парка "Ынтымак" 2 получат свои "дозы" витаминов.
Напомним, что зеленхозовцы производят такие органические удобрения как биогумус и мульча в собственных питомниках. Таким образом, перерабатывая свои отходы в полноценные доходы.
Общее количество биогумуса для зелёных насаждений парка составило 1,5 тонны.
Справка: Биогумус – это биологически активное, экологически чистое и натуральное органическое удобрение. Оно образуется при переработке органики в почве красными калифорнийскими червями.
В нем содержатся необходимые для роста растений элементы, а также вещества, обогащающие и улучшающие структуру грунта.
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