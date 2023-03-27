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Общество
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В Кыргызстане запустилась цифровая версия свидетельства о рождении

В мобильном приложении "Түндүк" доступно свидетельство о рождении.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Минцифры Талантбек Иманов.

По его данным, цифровой документ "Свидетельство о рождении" - это официальный электронный документ, который заменяет бумажную форму свидетельства о рождении.

Документ имеет такую же юридическую силу и может использоваться во всех случаях, когда требуется предъявление официального документа в государственных органах


 

URL: https://www.vb.kg/428298

           

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