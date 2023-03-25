Российская милиция предложила поощрять мигрантов за знание русского языка

Министерство внутренних дел РФ предлагает ввести скидки на подоходный налог для трудовых мигрантов за знание русского языка, истории и основ законодательства России.
Размер скидки будет зависеть от уровня знания предмета:
• на базовом уровне - 10%
• на среднем уровне - 15%
• на высшем уровне - 20%
• для носителей русского языка - 50%
Льготы будут приостанавливать в случае совершения мигрантом административных правонарушений.
URL: https://www.vb.kg/428255
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