Российская милиция предложила поощрять мигрантов за знание русского языка

Министерство внутренних дел РФ предлагает ввести скидки на подоходный налог для трудовых мигрантов за знание русского языка, истории и основ законодательства России.

Размер скидки будет зависеть от уровня знания предмета:

• на базовом уровне - 10%

• на среднем уровне - 15%

• на высшем уровне - 20%

• для носителей русского языка - 50%

Льготы будут приостанавливать в случае совершения мигрантом административных правонарушений.



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