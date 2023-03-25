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Открыт новый рейс по маршруту Сиань-Бишкек-Сиань (расписание)

С 27 марта 2023 года запускается новый регулярный авиарейс по маршруту Сиань-Бишкек-Сиань.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, авиарейс будет выполняться китайской авиакомпанией "Loong Air" дважды в неделю (понедельник, пятница).

Расписание полетов:

№ рейса: GJ8915

Сиань (09:10) – Бишкек (12:00)

№ рейса: GJ8916

Бишкек (14:25) – Сиань (20:40)

 

URL: https://www.vb.kg/428280

           

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