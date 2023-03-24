В Узгене 60-летний мужчина совершил разврат над 12-летней девочкой

60-летний сельчанин обманом посадил 12-летнюю девочку в машину и там стал издеваться над ней.
В Узгенском районе мужчину задержали за развратные действия в отношении несовершеннолетней девочки. Об этом 24.kg сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что 60-летний сельчанин обманом посадил 12-летнюю девочку в машину и там стал издеваться над ней.
«Мужчину задержали родственники, которые и сдали его в милицию. Обвиняемому 60 лет. Он работал таксистом. По предварительным данным, посадив девочку в машину, он стал совершать развратные действия. По информации, требующей подтверждения, подобное происходило не в первый раз. Обвиняемый пугал тем, что, если о произошедшем узнает мама, девочку убьют. Подозреваемый задержан, по решению суда он водворен в СИЗО города Оша», — сообщили редакции.
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