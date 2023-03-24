"Мы обижены". Посол Китая выразила недовольство оскорблениями из-за виз

Ду Дэвэнь сказала, что невозможно выдать все визы и выполнить все требования, касающиеся виз, за 1 день и даже за 1 месяц.
"Мы и посольство обижены", - сказала посол Китая в Кыргызстане Ду Дэвэнь на встрече с журналистами.
Она отметила, что сотрудники посольства работают без обеда, ночами для того, чтобы кыргызстанцы могли быстрее получить визы.
"Но нам еще высказывают оскорбительные слова и оказывают давление. Мы как можем работаем, чтобы быстрее всем дать визы. Виза - это суверенитет государства. Не хватает дипломатов, мы созвали из других отделов, чтобы работа шла быстрее. Я обижена, сотрудники посольства обижены", - сказала посол Китая.
Ду Дэвэнь сказала, что невозможно выдать все визы и выполнить все требования, касающиеся виз, за 1 день и даже за 1 месяц.
Посол не уточнила, кому адресована обида. Однако в начале марта депутат Алишер Козуев пожаловался, что последние три года водители не могут попасть в Китай. Депутат заявил о коррупции в предоставлении виз, так как, по его словам, если заплатить 1500 долларов, то виза готова в течение 3 дней, а если заплатить 1000 долларов, то виза будет готова в течение 10 дней.
После этого посольство Китая в Кыргызстане опровергло заявление Алишера Козуева.
Источник - АКИpress
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